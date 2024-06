Latina, sport e inclusione alla seconda edizione delle ‘Goliardiadi’

E’ stata una giornata semplicemente magica, l’undicesima perla filantropica dell’associazione di volontariato Cuore del Volley. Lo scorso sabato 8 giugno, accolti dallo staff dello ScivoSplash, che gratuitamente ha aperto le porte del parco acquatico, i volontari hanno dipinto l’ennesimo capolavoro benefico, con il sostegno dell’Osservatorio dello Sport e per il Turismo Sportivo.

Parliamo della seconda edizione delle Goliardiadi, che ha battuto ogni record: oltre 140 partecipanti, suddivisi in 13 squadre, hanno dato vita alla competizione più allegra e soprattutto inclusiva dell’estate latinense 2024. Senza limiti di età, senza barriere, tutti insieme si sono tuffati nelle piscine, hanno rovesciato secchi colmi d’acqua, si sono sfidati in gare di velocità e abilità per supportare la mission di questa edizione in favore dell’associazione Mirability, della presidente Valentina Marcoccio, e del progetto “Blocco Mirability” che partirà nei prossimi mesi.

Queste le parole di Alessia Montemurro, vice presidente di Mirability: “Le Goliardiadi edizione 2024 rappresentano per noi un evento inclusivo pronto ad accogliere amici, genitori, ragazzi con disabilità cognitiva e comportamentale utenti della Cooperativa Mirability. Con il ricavato dell’evento benefico porteremo avanti il progetto Blocco Mirability, che punta al coinvolgimento dei ragazzi attraverso un metodo educativo con fondamenti scientifici, che si applica con l’inserimento dei mattoncini Lego. Grazie a Cuore del Volley per aver creduto in noi e averci sostenuto in una giornata divertente, stimolante e fuori dalle righe”.

Così Gianluca Marchionne, presidente dell’ Osservatorio dello Sport e per il Turismo Sportivo: “Sono onorato di essere parte del progetto cuore del volley. Spero che negli anni le Goliardiadi possano divenire sempre più un riferimento cittadino di inclusione sportiva”.

“L’entusiasmo che ci circonda è la motivazione continua per provare a migliorare quello che evidentemente è già incredibile, nulla sarebbe possibile senza l’aiuto di tantissime persone, che ci permettono di portare a compimento questi piccoli miracoli di inclusione sociale e sportiva”. Queste le parole del presidente di Cuore del Volley, Vincenzo Annarumma, che conferma come questa edizione, si possa ricordare come quella dei record, per numero di presenze e che la donazione supererà abbondantemente i 3.700 euro, anche qui nuovo “record” per un evento targato Cuore del Volley.