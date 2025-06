Latina, sport e spettacolo in piazza: al via il Trofeo “Città di Latina” con il ministro Musumeci

Sarà il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci a inaugurare, lunedì 30 giugno alle ore 19 in Piazza del Popolo, la seconda edizione del Trofeo “Città di Latina – Basket in Piazza.

Dopo Andrea Abodi lo scorso anno, torna così la rassegna che fino alla fine di luglio trasformerà il centro storico in un grande villaggio dello sport, grazie all’associazione Amici del Basket in collaborazione con il Comune di Latina.

Basket, padel, volley e basket 3×3 animeranno per un mese le principali piazze cittadine: l’arena principale sarà allestita sotto l’Intendenza di Finanza, mentre via Diaz e l’area della biblioteca comunale ospiteranno gli altri tornei.

Il Trofeo Città di Latina, evento centrale della manifestazione, si giocherà dal 30 giugno al 20 luglio, con in campo le categorie Junior e Senior. Le gare inizieranno ogni sera alle 19 con i Junior e alle 21 con i Senior. La formula prevede una composizione mista, con almeno una giocatrice in campo per ogni quarto di gara, e vedrà protagonisti tesserati, ex atleti e appassionati, per incontri dal sapore intergenerazionale.

Queste le categorie e i gironi:

JUNIOR

Girone A: Globaltel, New Age Erborist, Sapore di Sale,

Unicorneria;

Girone B: Electricplanet/La

Bottega del Fornaio, Virtus Aprilia, Coronet Spa, Ultra Solar;

SENIOR

Girone A: Benacquista

Assicurazioni, Pasta Neri/Bar Farina, Farmacia Isonzo, Generali Assicurazioni;

Girone B: Carrozzeria Falcone, Pasta La Forza, Monium, 3E Geco.

Oltre alla competizione sportiva, il torneo sarà occasione per ricordare figure importanti per la città e lo sport. L’edizione 2024 è dedicata all’avvocato Luciano Marinelli, artefice della storica promozione in Serie B dell’AB Latina cinquant’anni fa. Il 1° luglio sarà invece il momento per rendere omaggio a Vincenzo D’Amico, campione della Lazio e icona latina, a due anni dalla scomparsa.

L’8 luglio riflettori sullo sport inclusivo con i campioni di Inteam, mentre il 12 luglio toccherà agli Space Jumpers incantare il pubblico con le loro acrobazie sotto canestro.

«Lo sforzo è stato notevole – ha dichiarato Massimo Passamonti, presidente degli Amici del Basket – ma l’obiettivo era chiaro: offrire una nuova dimensione per vivere la città. Dopo il successo dello scorso anno, con circa 30.000 presenze, vogliamo fare ancora meglio. Abbiamo lavorato a lungo per costruire un evento che unisca sport e partecipazione».

Con il sostegno delle istituzioni e una forte partecipazione cittadina, il Trofeo “Città di Latina” si conferma tra i protagonisti dell’estate pontina.