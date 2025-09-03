Latina, spranga e sassi contro una famiglia per rapina: arrestato

Nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla ricerca di soggetti dediti a reati predatori, La Polizia di Stato di Latina ha proceduto al fermo di un uomo, un cittadino straniero di origine egiziana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, gravemente indiziato della tentata rapina avvenuta lo scorso 7 agosto all’interno della stazione ferroviaria.

In quella occasione, l’uomo aveva avvicinato una persona, che si trovava in compagnia della propria famiglia, chiedendo del denaro. Al rifiuto della vittima, l’aggressore aveva reagito con violenza, colpendo con un’asta di ferro e lanciando sassi in direzione della vittima e dei suoi familiari, prima di darsi alla fuga.

La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso, dove sono state diagnosticate diverse lesioni, tra cui una frattura costale.

Le attività investigative svolte dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno permesso alla polizia di identificare il soggetto e procedere al fermo di indiziato di delitto.

L’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.