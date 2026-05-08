Latina Sprint Triathlon, 300 atleti pronti a sfidarsi nel ricordo di Federico Salvagni

Si avvicina la settima edizione del Triathlon Sprint Latina, una delle gare più amate dagli atleti della regione Lazio e del centro Italia, in programma domenica 10 maggio.

Come sempre, l’organizzazione è attiva sul sociale, con la gara che sarà intitolata a Federico Salvagni, giovane ragazzo deceduto sulle strade pontine, oltre all’importante tema della lotta al diabete. Quasi 300 atleti si porteranno sul territorio pontino per sfidarsi e divertirsi.

“Un ringraziamento particolare al comune di Latina all’Ufficio Sport al Dipartimento Mobilità al Consiglio Regionale Lazio al CONI Lazio – hanno riferito gli organizzatori dell’Associazione Sport Guida Sicura – Ci teniamo particolarmente a ringraziare il comune di Latina per aver messo in sicurezza riparando la strada che ospiterà la frazione bike invitiamo i cittadini a avvenire ad assistere ad una particolare bellissima gara sportiva”.

Il via alle ore 9.00 dal lungomare di Foce Verde, in quella che sarà una manifestazione divertente e coinvolgente.