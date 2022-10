Latina sta con le donne iraniane, il sit-in in piazza del Popolo

Valeria Campagna, cofondatrice di ‘Noi – Latina Coraggiosa’ ed ex Capogruppo di Latina Bene Comune, è intervenuta al sit-in solidale per le donne e la popolazione iraniana organizzato ieri pomeriggio in piazza del Popolo a Latina:

“Abbiamo sentito il bisogno, nel nostro piccolo, di sollevare un grido di protesta e solidarietà. Un grido che si unisce a quello delle tante persone che, in tutto il mondo, stanno denunciando la violenza e la brutalità della ‘Polizia Morale’ iraniana. Latina, città dei diritti, non è rimasta indifferente. Siamo qui oggi per dare risonanza ad un messaggio che, dietro la rabbia, nasconde anche la speranza delle donne di tutto il mondo. Questo messaggio è: Donna, Vita, Libertà”.