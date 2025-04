Latina, stacca l’orecchio a un 32enne: un fermo

La Polizia di Stato di Latina nel pomeriggio di ieri, a seguito di laboriose e tempestive indagini, ha proceduto al fermo di un ragazzo di 23 anni, soggetto già noto in quanto con precedenti penali (leggi qui la notizia), indiziato nella scorsa notte di essersi reso responsabile, in concorso con altro ancora in via di identificazione, di una brutale aggressione nei confronti di un uomo di 32 anni che si trovava ristretto agli arresti domiciliari per reati concernenti gli stupefacenti e che ha riportato gravi ferite, tra cui la perdita, dopo aver subito un morso, di parte dell’orecchio.

I fatti erano avvenuti nella tarda serata del primo aprile, quando i due soggetti avrebbero suonato alla porta del ragazzo riuscendo ad entrare in casa con un espediente. Entrati nell’abitazione, uno dei due avrebbe subito colpito il proprietario di casa con un violento pugno al volto e ne sarebbe nata una colluttazione feroce, nel corso della quale uno dei due aggressori, ha morso all’orecchio la vittima, provocandogli il distacco di una parte dell’orecchio per poi darsi alla fuga subito dopo.

A seguito dell’immediato intervento della Squadra Volante e delle cure prestate al soggetto ferito, gli investigatori della Squadra Mobile hanno iniziato le ricerche degli aggressori, che nel frattempo si erano dileguati.

Uno dei due, è stato individuato nonostante il tentativo di fuga e, alla luce degli indizi acquisiti dagli agenti, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere.

Le indagini sono coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Marco Giancristofaro.