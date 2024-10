Latina, stagione finita per Scravaglieri e lesione al gemello per Mastroianni

Rottura del legamento crociato anteriore sinistro per Maurizio Scravaglieri e lesione di primo grado al gemello della gamba sinistra per Ferdinando Mastroianni. E’ questo il bollettino medico a seguito degli esami strumentali svolti sui due giocatori del Latina Calcio.

Stagione finita per Scravaglieri che in questi giorni, sotto la supervisione del Dottor Martini, sarà sottoposto ad intervento chirurgico per ricostruire il legamento. Terapia conservativa invece per Ferdinando Mastroianni, per lui tempi di recupero stimati per tre settimane.