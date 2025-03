Latina, stalking ai parenti dell’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Un uomo di Latina è stato raggiungo dalla misura del divieto di avvicinamento nei confronti della madre e del nonno della ex compagna. E ‘ quanto deciso dal pubblico ministero titolare del procedimento che ha accolto le richieste presentate dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo. L’uomo era stato già indiziato di maltrattamenti ai danni della ex convivente che avevano portato la donna a rivolgersi ad un centro antiviolenza e a rifugiarsi insieme alla piccola figlia di due anni in una struttura protetta, proprio a tutela della incolumità di entrambe.

A seguito di questo trasferimento, l’uomo però ha iniziato a pressare la madre e il nonno della vittima per avere notizie su dove si trovassero lei e la figlia minore, arrivando a stazionare per ore presso il portone della loro abitazione e procedere a continue telefonate, anche di notte, dal contenuto minaccioso e offensivo. Le condotte che l’uomo avrebbe tenuto, hanno portato i due a vivere in uno stato d’ansia e a temere per la propria incolumità, ingenerando uno stato di paura tale da portarli a richiedere le cure a sanitarie e poi a denunciare il tutto agli investigatori della Squadra Mobile.