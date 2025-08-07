Latina, stalking all’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Gli agenti della Questura di Latina ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Le indagini degli uomini della Squadra Mobile, hanno evidenziato come, dall’inizio del 2024, l’uomo non abbia mai accettato la fine della relazione, dando inizio ad una serie di comportamenti molesti e vessatori. Tra le condotte contestate ci sono pedinamenti, monitoraggio costante degli spostamenti della vittima, invio ripetuto di messaggi e telefonate minacciose e ingiuriose, anche in orari notturni.

Le azioni persecutorie hanno incluso minacce di violenza grave, intimidazioni tramite messaggi con immagini e parole offensive, e anche intrusioni nell’abitazione della vittima, con il tentativo di impossessarsi del suo telefono cellulare. Non sono mancate molestie rivolte anche ai familiari della donna, creando un clima di paura e ansia che ha costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Le dichiarazioni della vittima, supportate da messaggi, registrazioni e testimonianze, hanno permesso di ricostruire un quadro probatorio solido e dettagliato, che ha portato all’adozione della misura cautelare. I poliziotti così hanno eseguito il divieto di avvicinamento, applicando anche un braccialetto elettronico all’indagato.