Latina, stalking e minacce alla ex sul posto di lavoro

Un uomo di origine romena è stato arrestato dagli uomini della Polizia a Latina, con l’accusa di atti persecutori e gravi minacce ai danni della sua ex compagna. L’allarme è scattato grazie a una chiamata al numero di emergenza 112. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti d’urgenza in un negozio del centro, dove era stata segnalata la presenza di un uomo fuori controllo.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si è presentato sul posto di lavoro della ex moglie e, davanti ai clienti presenti, ha iniziato a insultarla pesantemente e a minacciarla di morte. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato l’uomo ancora in stato di forte agitazione. Nonostante il suo atteggiamento aggressivo e la scarsa collaborazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. La donna, visibilmente spaventata, ha raccontato che non si trattava di un episodio isolato. Per lui è scattato l’arresto e su disposizione del pm di turno è stato trasferito nel carcere di Latina, in attesa di interrogatorio di convalida.