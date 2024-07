Latina, stalking e minacce all’ex: scatta l’ammonizione per un uomo

E’ scattato un ammonimento per un uomo di Priverno per comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della ex compagna. La donna ha presentato una istanza di ammonimento, che ha poi ricostruito l’escalation aggressiva dell’uomo, iniziata già durante la loro relazione sentimentale e aggravatasi a seguito della rottura voluta dalla donna, stanca proprio dei comportamenti violenti subiti in più occasioni.

A seguito della fine della relazione sentimentale l’uomo aveva infatti iniziato a porre in essere comportamenti ossessivi, di violenza verbale e psicologica nei confronti della stessa, tanto da ingenerarle uno stato di ansia e paura per la propria incolumità e da farle cambiare in parte le proprie abitudini di vita.

Al termine della valutazione dei poliziotti della Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti dell’uomo.