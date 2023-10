Latina, stand up comedy con il comico di Zelig Vincenzo Comunale

E’ in arrivo la stand up comedy del comico di Zelig Vincenzo Comunale nel teatro Ateneo di via don Torello 120 a Latina. L’ appuntamento è per sabato 28 ottobre alle 21:00. ”Live” è uno spettacolo teatrale con il comico di Zelig, Le Iene e Comedy Central diretto da Valentina Zagami.

Lo spettacolo prevede un “best of” dei suoi show, concentrati in un’ora circa di

comicità. Lo show tratta svariati temi sociali, affrontati sempre evitando la volgarità

e cercando di suggerire punti di vista comici e originali.

Vincenzo Comunale è un comico ed autore. Ha vinto diversi premi nazionali (come il

“Premio Massimo Troisi” ed il “Premio Charlot”) ed ha partecipato a vari programmi

televisivi: nel 2016 Debutta a “Zelig”, in prima serata su Canale 5, sodalizio che poi si rinnova negli anni successivi fino ad oggi; è infatti parte del cast fisso della trasmissione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Tra le altre partecipazioni televisive si ricorda “Battute?”, in seconda serata su Rai 2, vari format su Comedy Central e la partecipazione nel 2022 a “Le Iene” (Italia 1) con alcuni monologhi di stand up

comedy. Si laurea in cinema col massimo dei voti all’Università degli studi “Roma Tre”;

esordisce alla regia col cortometraggio “In Ritardo” (2015); col successivo corto “Piano

B” (2018) vince diversi festival cinematografici, tra cui il premio web del “Vertical Movie

Festival”.

“Sono davvero orgogliosa di poter ripartire con la nuova stagione” — spiega la direttrice

Valentina Zagami – Abbiamo portato a Latina un’offerta originale e d’autore, che ben si

sposa con uno spazio off da poco più di 100 posti come questo. La nuova stagione avrà

come obiettivo sempre quello di portare in città spettacoli in anteprima e che vadano a

toccare le tre aree che caratterizzano la sezione formazione del mio centro, ossia la

danza, la musica e la recitazione”.

Con i suoi monologhi Comunale spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni

e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. Lo spettatore è costantemente

coinvolto, non per essere preso in giro, ma per essere parte attiva dello show. Se vuole

parlare di Napoli, evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita

discorsi retorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita.

Lo spettacolo è già andato in scena in molte delle principali città Italiane in teatri e locali

(Roma, Napoli,Salerno, Milano, Torino, Cosenza, Palermo, Venezia, Firenze, ecc).

I biglietti sono disponibili presso il Teatro sito in via Don Carlo Torello,120 Latina (rotonda

Piccarello). Agevolazioni per under 25,over 60, iscritti Ateneo delle Arti.

Info: 393.94.65.282 – 0773.17.51.162