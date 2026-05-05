Latina, stop alle lezioni dal pomeriggio del 7 maggio: scuole chiuse per lo stop idrico

Scuole chiuse nel pomeriggio di giovedì 7 maggio in gran parte del territorio comunale di Latina.

Lo ha disposto il sindaco Matilde Celentano con l’ordinanza n.151 firmata oggi, 5 maggio, a seguito della sospensione programmata del servizio idrico annunciata da Acqualatina.

Il provvedimento prevede la sospensione delle attività didattiche dalle ore 15 del 7 maggio e comunque fino al ripristino dell’erogazione dell’acqua, in tutte le scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido comunali del territorio di Latina.

La chiusura riguarderà tutti gli istituti del capoluogo, con l’esclusione dei plessi situati a Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere, zone non interessate dall’interruzione idrica.

Alla base dell’ordinanza c’è l’avviso trasmesso da Acqualatina, che ha comunicato per giovedì 7 maggio la sospensione del flusso idrico dalle 15 in gran parte del comune per consentire un intervento tecnico programmato. Il ripristino del servizio è previsto gradualmente nel corso della notte tra il 7 e l’8 maggio.

Il sindaco ha disposto la chiusura per ragioni igienico-sanitarie, ritenendo incompatibile il regolare svolgimento delle attività scolastiche in assenza di acqua.

Resta comunque una possibilità per i dirigenti scolastici: i singoli istituti potranno decidere di mantenere aperti i plessi dotati di sistemi autonomi di approvvigionamento idrico, come serbatoi o rifornimenti alternativi, in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività in sicurezza.