Latina Storia@Fest 2025, al via l’organizzazione della settimana di eventi

In questi giorni ha preso il via il primo step per l’organizzazione del Latina Storia@Fest 2025, una settimana dedicata alla cultura che si terrà a Latina dal 19 al 25 maggio 2025.

Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso esplorativo per individuare operatori di spettacolo e culturali — come società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni pubbliche o private — interessati a proporre eventi da includere nella programmazione del festival.

Dopo una prima edizione sperimentale tenutasi il 1 dicembre 2023, il progetto è stato ufficialmente approvato dalla giunta comunale lo scorso 20 febbraio, su indirizzo del sindaco Matilde Celentano. Il festival prevede conferenze, mostre, concerti ed esperienze immersive in diversi luoghi simbolo della città, come il Teatro D’Annunzio e il Museo Cambellotti.

“Con questa iniziativa – ha affermato il sindaco Celentano – intendiamo promuovere la consapevolezza dell’importanza della storia nella formazione di cittadini informati e partecipi e di generare una più profonda conoscenza e consapevolezza di ciò che siamo attraverso la scoperta e la rivitalizzazione delle radici della propria comunità, generando anche effetti esterni di natura economica con l’attivazione di flussi turistici e mediatici. Inoltre, Latina Storia@Fest, ripetibile nei prossimi anni, è una delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo per giungere alla celebrazione del Centenario, nel 2032, con un’offerta culturale e turistica all’altezza delle aspettative”.

“Gli eventi che intendiamo realizzare nella prossima primavera – ha aggiunto il sindaco Celentano – renderanno la storia tangibile e avvincente per tutti, trasformando la città di Latina in un centro culturale non solo della provincia, ma di tutta la regione. In primo piano sarà il coinvolgimento dei giovani. Gli studenti degli istituti superiori, infatti, saranno parte attiva del progetto,”

Il tema centrale di questa edizione sarà “Il Viaggio”, esplorato attraverso cinque prospettive:

Parole : incontri letterari, reading, conferenze;

: incontri letterari, reading, conferenze; Musica : concerti, esibizioni dal vivo;

: concerti, esibizioni dal vivo; Immagini : mostre fotografiche, proiezioni di film;

: mostre fotografiche, proiezioni di film; Pietre : percorsi storici, eventi legati al patrimonio architettonico;

: percorsi storici, eventi legati al patrimonio architettonico; Gusto: esperienze enogastronomiche, degustazioni.

L’organizzazione del Latina Storia@Fest 2025 è curata dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto) — ex Alternanza Scuola-Lavoro — coinvolgendo diverse scuole del territorio, tra cui il Liceo Musicale, il Liceo Artistico, l’ITS Marconi, il Liceo Majorana, il Liceo Classico e l’Istituto Vittorio Veneto/Salvemini.