Latina, straniero terrorizza i passanti in centro

Una serie di episodi violenti continua a scuotere il quartiere di Viale XVIII Dicembre nel centro di Latina, mettendo i residenti in allerta.

Un senzatetto di origine marocchina, di circa cinquant’anni, è stato protagonista di vari atti violenti, apparentemente senza motivo.

Già due giorni prima, nello stesso quartiere, aveva causato problemi ad una barista, danneggiando una sedia. Due settimane prima, aveva lanciato sassi in piazzale Prampolini, colpendo un passante e danneggiando la vetrina di un bar.

Questa mattina, ha minacciato una donna con un bambino, provocando il panico tra i passanti.

Fortunatamente, un uomo ha reagito per difendere la moglie, immobilizzando l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

L’uomo è stato trasportato in stato confusionale al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti per un trattamento sanitario.

Tuttavia, come già accaduto in precedenza, dopo poche ore di ricovero, l’uomo sarà libero di lasciare l’ospedale, tornando a costituire una minaccia per la comunità.

Di fronte a questi episodi sempre più frequenti, i residenti chiedono soluzioni concrete.