Latina, studente aggredito al Grassi: interviene la Garante Sansoni

Sul caso del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina, dove uno studente minorenne sarebbe stato aggredito da un docente durante l’orario scolastico, interviene la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, che definisce l’episodio “estremamente grave” e annuncia l’attivazione immediata delle procedure di tutela.

“Si tratta di un episodio estremamente grave – dichiara Sansoni – che, qualora confermato nelle sue dinamiche, rappresenterebbe una ferita profonda ai principi educativi, al rispetto della persona e alla tutela dei diritti dei minori all’interno degli ambienti scolastici, luoghi che devono essere sempre sinonimo di crescita, sicurezza e protezione”.

Secondo quanto emerso, il ragazzo sarebbe stato immobilizzato dal professore con una mossa di judo. Una ricostruzione ora al vaglio, ma che ha già sollevato forte preoccupazione istituzionale.

“La scuola deve essere presidio di legalità, dialogo e formazione. È impensabile che possano verificarsi comportamenti lesivi della dignità e dell’incolumità di uno studente”, aggiunge la Garante, sottolineando come ogni forma di violenza, fisica o psicologica, nei confronti di un adolescente sia inaccettabile, soprattutto se esercitata da figure adulte con responsabilità educative.

L’Autorità garante ha reso noto di essersi immediatamente attivata per seguire l’evolversi della vicenda, con l’obiettivo di garantire ogni forma di tutela al minore coinvolto e vigilare sul pieno rispetto dei suoi diritti.

“Stiamo monitorando la vicenda con la massima attenzione – prosegue Sansoni – e siamo pronti a intraprendere ogni azione necessaria nell’interesse del ragazzo e della sua serenità psicofisica. È fondamentale che venga fatta piena luce sull’accaduto e che eventuali responsabilità siano accertate nelle sedi competenti”.

La Garante ribadisce infine il proprio impegno nella promozione di una cultura del rispetto e della tutela dei minori, evidenziando come nessun episodio di presunta sopraffazione possa essere sottovalutato, soprattutto quando avviene all’interno della scuola.