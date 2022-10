Latina, subito in campo per preparare la sfida con il Monterosi

Dopo la sconfitta di Messina, il Latina Calcio 1932 si è messa subito al lavoro. La squadra di Daniele Di Donato, è pronta a tornare in campo per iniziare a preparare la sfida di domenica 30 ottobre alle 14:30 allo stadio Francioni contro il Monterosi Tuscia.

Per questa settimana, lo staff tecnico ha programmato le seguenti sessioni di allenamento, che si terranno presso lo stadio Bartolani di Cisterna di Latina: ieri e oggi seduta pomeridiana dalle 14:30, mentre da domani a venerdì la squadra nerazzurra sarà in campo in mattinata a partire dalle ore 10:30.

Per sabato 29 ottobre alle ore 10:30, è prevista la classica rifinitura prepartita; questa verrà svolta sul prato del Francioni, in modo da perfezionare gli ultimi dettagli e arrivare pronti all’impegno casalingo di domenica.