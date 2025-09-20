Latina, successo per il “Torneo dello Scalo”

Latina Scalo si rianima con il Torneo dello Scalo, appuntamento settimanale organizzato da Lorenzo Monticolo e Francesco Marigliani, con il supporto dell’oratorio della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.

Il torneo, iniziato il 22 agosto, si è chiuso ieri sera e ha visto trionfare i ragazzi del Paris San Gennaro, capitanati da Luigi Maggiacomo, che hanno battuto i 12 Apostoli di Alessio Federici e compagni. La manifestazione ha visto protagoniste ben 6 squadre che, inizialmente, si sono sfidate in due gironi da tre. Dopo le prime gare, al via con le fasi eliminatorie: quarti e semifinali per poi giungere alla tanto attesa finale.

Un torneo con tanti colpi di scena, partite di alto livello e ovviamente anche tanto divertimento, che non può mancare in rappresentazioni come queste. L’intento dei due organizzatori era quello di far rivivere una zona senza movida e portare i tanti ragazzi dello Scalo a riunirsi in serate come quella di ieri, riuscendo a dare vita ad un zona dimenticata dagli eventi e da Latina stessa.

“L’intento era quello di ridare voce a Latina Scalo – hanno affermato i due organizzatori – con un torneo, seppur modesto nelle dimensioni, come già diversi borghi propongono. Quest’anno siamo partiti in sei, ma stiamo progettando nuove idee per la prossima edizione. Ci teniamo a ringraziare l’oratorio per la disponibilità mostrataci e i nostri sponsor”.