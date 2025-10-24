Latina, successo per il “Villaggio della Salute”: duemila cittadini per la prevenzione

Oltre duemila persone hanno partecipato nei giardini comunali di Latina alla seconda edizione del “Villaggio della Salute”, promossa da ASL Latina e Comune nell’ambito di “Ottobre Rosa”. Screening gratuiti, consulenze e attività informative hanno animato una giornata dedicata alla prevenzione e al benessere, organizzata con Sapienza – Polo Pontino, Croce Rossa, AVIS, UISP, Coldiretti e numerose associazioni del territorio.

Tra i presenti il Prefetto Vittoria Ciaramella e la Procuratrice aggiunta Luigia Spinelli, accolte dalla DG ASL Sabrina Cenciarelli e dalla sindaca Matilde Celentano, che si sono sottoposte agli screening per promuovere la cultura della prevenzione.

“L’alta affluenza è il miglior segnale della riuscita dell’iniziativa – ha dichiarato la DG Sabrina Cenciarelli –. Toccheremo tutti i Comuni della provincia e anche i luoghi di lavoro: la prevenzione è un gesto d’amore verso la comunità”.

“Per il secondo anno consecutivo – ha sottolineato la sindaca Matilde Celentano – abbiamo aperto le porte del Comune ai cittadini per una giornata di partecipazione e consapevolezza… La prevenzione è fondamentale perché salva la vita”.

Il Villaggio della Salute si conferma un appuntamento centrale nella promozione del benessere a Latina.