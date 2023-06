Latina, successo per la regata Gran Prix New Life 2023

Grande successo del Gran Prix New Life 2023, manifestazione di promozione turistica e sportiva, che nasce con l’obiettivo di diventare una tradizione per valorizzare il litorale del capoluogo.

Al Lido di Latina ha preso il via prima delle 14 il Gran Prix New Life la regata di Hobie Cat e Laser che ha tenuto spettacolo al largo della costa nel tratto di mare attorno all’area di Capoportiere. Ottime le condizioni meteo, che hanno reso perfetto lo specchio d’acqua, con vento termico a 15 nodi, con raffiche fino a 19 e onde pari a 0,5 metri. Il cancello di partenza del percorso “a bastone” è stato disegnato dal commodoro della Flotta 340 della costa pontina Mario Pastore del Sunrise Bay.

A darsi battaglia su un percorso a bastone Sunrise Bay di Foce Verde, la Lega Navale, Tognazzi Marine Village, Circolo velico Anzio Tirrena, Circola velico SvagaMente asd di Pescara. Erano presenti 20 multiscafi e 5 monoscafi, supportati da due gommoni per l’assistenza. Le imbarcazioni partecipanti si sono mosse su un tragitto di un miglio circa di lunghezza, da Capoportiere, di bolina, e fino alla Stella Maris. Dunque ben cinque circoli velici in competizione in una unica veleggiata aggregativa sotto l’insegna di Cethegus.

Il campo di regata che si estendeva da Capo Portiere fino alla Stella Maris, a metà litorale di Latina, ha offerto un’atmosfera gioiosa di vele colorate e finalmente spiegate sulla Riviera di Cethegus.

A vincere l’equipaggio campione del mondo su Hobiecat 16 formato da Caterina Degli Uberti e Diana Rogge. Nella categoria ‘Multiscafo più veloce’ si è aggiudicata la coppa del primo premio il Circolo velico di Anzio, rappresentato dalla famiglia Fastidio. Nella categoria ‘Deriva più veloce’ ha vinto il primo premio la Lega navale di Latina con Palmiero Ranieri. Per la categoria ‘Optimist’ il trofeo è andato a Leonardo, il ‘giovane leone’.

Leonardo Valle, presidente di Cethegus scpa:

“Tutto è andato per il meglio, numeroso il pubblico presente che ha seguito l’evento: si sono sfidati con equipaggi misti e multipli in un clima di totale fair play, ben cinque circoli velici”.

Una veleggiata di alto livello, il secondo Grand Prix di Vela a Latina, che ha attirato l’attenzione di imprenditori del settore e tanti appassionati degli sport di mare. Presente per tutto l’arco della regata e durante la premiazione, l’assessore al Turismo del Comune di Latina Gianluca Di Cocco. Tra le altre presenze istituzionali, quella dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, durante la partenza della regata e dell’europarlamentare Matteo Adinolfi.

L’organizzazione è stata curata in mare dal Commodoro Mario Pastore. “Prossima tappa a Latina a metà settembre, ma prima avremo un’importante appuntamento a Sabaudia a fine luglio”.