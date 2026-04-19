Latina, successo per l’iniziativa solidale “Il Canile va in città”

Un successo senza eguali per “Il Canile va in città“, l’iniziativa solidale promossa dal Comune di Latina e dai volontari dell’Associazione Amici del Cane che, col supporto della commissione Attività produttive, ha dato vita ad una mattinata all’insegna della solidarietà e del rispetto per gli animali.

Anche il sindaco Celentano, presente in prima linea in Piazza del Popolo, ha espresso soddisfazione per la mattinata andata in archivio: “Oggi abbiamo vissuto una giornata speciale con ‘Il Canile va in città‘, un’iniziativa che ha portato nel cuore di Latina storie, emozioni e soprattutto tanta voglia di rinascita”.

“Insieme ai volontari dell’Associazione Amici del Cane, che hanno organizzato questa iniziativa sostenuta dalla commissione Attività produttive presieduta da Simona Mulè, abbiamo incontrato da vicino i tanti amici a quattro zampe ospiti del canile, ognuno con una storia da raccontare e un desiderio semplice ma potente: trovare una famiglia”.

“Adottare è un gesto d’amore – conclude il primo cittadino sui suoi canali social – e oggi Latina ha dimostrato, ancora una volta, di avere un grande cuore”