Latina, successo per “Un canestro per te” in memoria di Francesco Mansutti

Si è conclusa ieri, presso la sede della SMG Latina, la terza edizione del torneo giovanile di basket “Un canestro per te”, dedicato alla memoria di Francesco Mansutti. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Francesco Mansutti Ets, ha visto in campo sei squadre Under 15 (Fortitudo Scauri, San Paolo Ostiense, SMG Latina, Smit Roma Centro, Virtus Pontinia e Virtus Roma), in un clima di amicizia e fair play.

“Francesco ha incarnato valori sani e puri che ci auguriamo possano essere esempio per i giovani”, ha ricordato la presidente Sara Basile, mentre l’on. Maria Spena (Sport e Salute) ha sottolineato il valore educativo dello sport come veicolo di inclusione e solidarietà.

La Targa Fair Play è stata assegnata a Valentino Mastrodomenico, capitano della SMG Latina. Premi speciali sono andati a CONI Lazio, Sport e Salute e FIP Lazio per il sostegno all’evento, che ha avuto anche il patrocinio delle istituzioni sportive regionali.

Il torneo si inserisce tra le attività che l’Associazione porta avanti per onorare Francesco, insieme ai premi di laurea e al convegno sulla legalità, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i valori di impegno, amicizia e comunità che lo hanno sempre contraddistinto.