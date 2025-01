Latina, sul bus senza biglietto prendono a calci e pugni i controllori

Viaggiavano su un pullman di linea quando alla richiesta di mostrare il biglietto da parte dei controllori, hanno iniziato a minacciarli sferrandogli calci e pugni. E’ quanto accaduto a Latina dove due minorenni di origine egiziana sono stati denunciati dagli uomini della Squadra Volante della Questura.

Intervenuti su richiesta proprio dei controllori, gli agenti hanno immediatamente interrotto la colluttazione che era ancora in atto sul pullman operando con non poca difficoltà per far scendere dal mezzo i due classe 2007 stranieri responsabili dell’aggressione.

Le vittime hanno raccontato ai poliziotti di una lite iniziata a seguito della consueta richiesta di controllo dei biglietti, di cui i due minorenni erano sprovvisti. Il tentativo di procedere alla contestazione della relativa sanzione avrebbe innescato la violenta reazione da parte dei ragazzi, che a quel punto avrebbero minacciato e aggredito con calci e pugni gli addetti al controllo.

I due stranieri sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura dove sono stati identificati e, a seguito della querela presentata dalle vittime, sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Roma per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, minaccia, percosse e interruzione di pubblico servizio.