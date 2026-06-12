Latina sul tetto del mondo con la pizza in teglia di Mario Magliulo

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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In foto, Mario Magliulo festeggia il primo posto

Mario Magliulo è sul tetto del mondo. Il giovane pizzaiolo de “La Rusticanella” e “Core” di Latina ha vinto, per la categoria pizza in teglia, il primo posto nella rassegna del “XXIII Campionato Mondiale del Piazziuolo, edizione 2026“. Sono 1720 i punti conquistati da Magliulo, che gli hanno permesso di trionfare sugli altri contendenti.

In foto, Mario col trofeo

La competizione, tra le più importanti e sentite del globo, ha riunito a Napoli ben 600 pizzaioli provenienti da 35 paesi, che si sono sfidati a suon di matterello per trionfare nelle varie categorie.

Il Trofeo Caputo – altro nome con cui è conosciuta la rassegna – prevede ben 16 classi:

  1. Trofeo delle Nazioni
  2. Acrobatica Freestyle
  3. Pizza più veloce
  4. Pizza più larga
  5. Rossopomodoro
  6. Juniores
  7. Pizza in Teglia
  8. Pizza senza glutine
  9. Pinsa, metro, pala
  10. Pizza Fritta
  11. Pizza di Stagione
  12. Americana
  13. Pizza e Vino
  14. Pizza Classica
  15. Pizza Contemporanea
  16. Pizza Napoletana STG

Magliulo: “Orgoglioso per questo riconoscimento”

La felicità e l’orgoglio di Mario sono palpabili. Un traguardo immenso, frutto del lavoro che lui stesso, assieme a tutta la sua famiglia, porta avanti nei locali di Latina. Ora, anche il mondo conosce la sua pizza e il suo estro. Ai nostri microfoni, Magliulo ha commentato la storica vittoria: “Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento, non me lo aspettavo e voglio dedicare questa vittoria alla città di Latina che con amore mi ha accolto, alla mia famiglia e soprattutto a mia sorella Maria per aver sempre creduto in me e per aver appoggiato e supportato ogni progetto anche quando sembrava impossibile realizzarlo. Chi la dura la vince”.

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