Latina sul tetto del mondo con la pizza in teglia di Mario Magliulo

Mario Magliulo è sul tetto del mondo. Il giovane pizzaiolo de “La Rusticanella” e “Core” di Latina ha vinto, per la categoria pizza in teglia, il primo posto nella rassegna del “XXIII Campionato Mondiale del Piazziuolo, edizione 2026“. Sono 1720 i punti conquistati da Magliulo, che gli hanno permesso di trionfare sugli altri contendenti.

La competizione, tra le più importanti e sentite del globo, ha riunito a Napoli ben 600 pizzaioli provenienti da 35 paesi, che si sono sfidati a suon di matterello per trionfare nelle varie categorie.

Il Trofeo Caputo – altro nome con cui è conosciuta la rassegna – prevede ben 16 classi:

Trofeo delle Nazioni Acrobatica Freestyle Pizza più veloce Pizza più larga Rossopomodoro Juniores Pizza in Teglia Pizza senza glutine Pinsa, metro, pala Pizza Fritta Pizza di Stagione Americana Pizza e Vino Pizza Classica Pizza Contemporanea Pizza Napoletana STG

Magliulo: “Orgoglioso per questo riconoscimento”

La felicità e l’orgoglio di Mario sono palpabili. Un traguardo immenso, frutto del lavoro che lui stesso, assieme a tutta la sua famiglia, porta avanti nei locali di Latina. Ora, anche il mondo conosce la sua pizza e il suo estro. Ai nostri microfoni, Magliulo ha commentato la storica vittoria: “Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento, non me lo aspettavo e voglio dedicare questa vittoria alla città di Latina che con amore mi ha accolto, alla mia famiglia e soprattutto a mia sorella Maria per aver sempre creduto in me e per aver appoggiato e supportato ogni progetto anche quando sembrava impossibile realizzarlo. Chi la dura la vince”.