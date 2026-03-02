Latina sul tetto d’Italia: è suo il Miglior Pane Tradizionale 2026

C’è un pezzo di Latina sul gradino più alto del podio della panificazione nazionale. In occasione della prestigiosa fiera Tirreno Ct di Carrara, il campionato indetto dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria ha incoronato l’eccellenza del nostro territorio.

Il panettiere di Latina ha conquistato il titolo nella categoria miglior pane tradizionale italiano. La giuria è rimasta colpita da quello che è stato definito: “Un pane dal carattere deciso ed indistinguibile, affrontando una lavorazione a vari livelli di particolare difficoltà che ha esaltato la purezza del lievito madre e delle farine”.

Il successo dell’evento e l’altissimo livello dei partecipanti sono stati sottolineati con orgoglio da Matteo Cutolo, presidente Fipgc: “Il livello tecnico raggiunto quest’anno conferma che la figura dello chef panificatore è oggi un pilastro dell’eccellenza gastronomica italiana. Dalla capacità di gestire lavorazioni complesse alla sensibilità nel raccontare il territorio, i vincitori hanno dimostrato che il pane è un’arte viva. Vedere come la tecnica possa trasformare ingredienti semplici in opere che parlano di storia, innovazione e bellezza artistica ci rende orgogliosi del percorso che la nostra Federazione sta tracciando”.

Per Latina, questo riconoscimento rappresenta l’ennesima conferma di come la dedizione artigianale e lo studio delle materie prime possano portare la città ai vertici della gastronomia nazionale.