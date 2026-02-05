Latina, svolta per gli animali: arrivano il Garante e lo Sportello dedicato

Passo in avanti per la tutela degli animali a Latina. La commissione consiliare Attività produttive ha approvato all’unanimità la proposta di aggiornamento del Regolamento comunale, che introduce l’istituzione del Garante dei diritti degli animali e l’apertura dello Sportello Animali.

Soddisfatta il sindaco Matilde Celentano: “L’approvazione all’unanimità della proposta deliberativa rappresenta un traguardo di civiltà che onora la nostra città, afferma il sindaco Celentano, Desidero rivolgere un plauso sincero a tutti i membri della commissione e, in particolare, alla presidente Simona Mulè per la determinazione e la sensibilità con cui ha condotto i lavori. È stato fatto un lavoro di sintesi eccellente, capace di tradurre le nostre linee programmatiche in strumenti concreti a favore del benessere animale”.

Il provvedimento passerà ora all’esame del Consiglio comunale per l’adozione definitiva. “Il provvedimento, che passerà ora al vaglio del Consiglio comunale per l’adozione definitiva, segna – prosegue la prima cittadina – una svolta nel rapporto tra istituzioni e territorio. La figura di garanzia e vigilanza sarà incaricata di raccogliere segnalazioni e promuovere la corretta applicazione delle norme e lo sportello sarà un nuovo punto di riferimento per i cittadini, finalizzato all’orientamento, all’informazione e al supporto diretto”.

Celentano sottolinea anche il valore condiviso dell’iniziativa: “Il parere positivo espresso all’unanimità dalla commissione, con il contributo delle opposizioni dimostra che la tutela dei più fragili è un valore trasversale. Questo risultato è il frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto gli uffici del Dipartimento Ambiente, l’Ordine dei Medici Veterinari, la Asl, i sindacati, gli enti e le associazioni animaliste, che ringrazio sentitamente”.

“Con l’istituzione del Garante e dello Sportello, Latina si dota di strumenti moderni per una convivenza rispettosa e consapevole. Ora via libera all’esame del Consiglio comunale per dare alla città le risposte che attende”, conclude il sindaco Celentano.