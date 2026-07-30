Latina, svolta sport: domani il ministro Abodi in città

L’evento clou è fissato per domani presso il Circolo Cittadino di Latina, dove il Ministro Abodi parteciperà a un vertice di primo piano insieme all’assessore regionale Elena Palazzo, ai vertici del Coni Lazio e ai rappresentanti di Sport e Salute.

Un appuntamento che – come sottolineato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Faticoni – rappresenta il chiaro riconoscimento del lavoro svolto dall’amministrazione e dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato nel far sentire la voce di Latina ai tavoli di Roma e della Regione.

La visita del Ministro arriva all’indomani dell’approvazione di importanti atti di indirizzo economico-amministrativo:

1,2 milioni di euro sbloccati dal Fondo Sport e Periferie per il rifacimento della pista e delle pedane del campo Coni;

1,9 milioni di euro per l’efficientamento energetico di 12 campi di calcio comunali (parte di un maxi-piano FESR regionale da oltre 4 milioni).

Tra i primi beneficiari figurano le strutture dei borghi pontini (Borgo Santa Maria, Borgo Podgora, Borgo Faiti, Borgo Bainsizza, Borgo Carso, Borgo San Michele, Borgo Montello e Latina Scalo), oltre al previsto inserimento della Marina di Latina nella programmazione complessiva.

Nel suo intervento, Faticoni ha ricordato come Latina non parta da zero: esiste infatti un piano di riqualificazione approvato dal Consiglio comunale nel 2012 e inviato alla Regione nel 2013, che attende solo di essere aggiornato ed eseguito.

“Il grosso del lavoro è stato fatto e oggi si tratta di riprenderlo e portarlo a compimento” – ha spiegato Faticoni – “Pianificare non significa danneggiare l’agricoltura, ma tutelarla: le nuove strutture occuperanno solo il 3% delle aree interessate, lasciando il 97% alla produzione e offrendo finalmente a cittadini ed investitori regole uniche, trasparenti e uguali per tutti.”