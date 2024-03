Latina, tabù Francioni: punto di rimpianto contro il Messina

Grosso rammarico in casa Latina, dopo il pareggio con il Messina. Un ottimo primo tempo e un ottimo finale non sono bastati. Pagata a caro prezzo la distrazione in occasione del pari siciliano. Manca il bis dopo la vittoria di Crotone, in un Francioni (20 punti sui 45 in classifica), che si conferma tabù. La direzione tracciata è comunque buona per arrivare in crescendo al finale di stagione.

Cronaca

Al 10’ il Latina fa centro al primo tentativo. Dalla sinistra traversone basso di Ercolano, che bucano Mazzocco e Capanni e sfila fino al rapace Mastroianni, lesto sotto misura a colpire. E’ lunga l’onda del vantaggio, che il Latina cavalca bene, ripartendo molto veloce. Il contropiede del 22’ è ideale, Di Livio per Paganini, che defilato può solo effettuare il cross catturato da Fumagalli. Pareggio messinese al 29’, su triangolazione Zunno-Giunta-Zunno, che entra tra le maglie avversarie e chiude in diagonale sul secondo palo. Al 40’ Latina vicino al 2-1. Su angolo di Riccardi svetta Marino e ‘Fumagalli vola sotto l’incrocio a deviare.

Ottima partenza di ripresa da parte del Messina, che sfiora il gol dopo un minuto, sul destro da corta distanza di Luciani, respinto da De Santis. Fontana punta su più vivacità e inserisce D’Orazio e Del Sole, fuori Mazzocco e Capanni, passando così al 4-3-3. Altra mossa di Fontana in attacco, dove Fabrizi subentra a Mastroianni e al 35’ ha subito l’occasione buona, ma da due passi alza il cross nato Di Del Sole imbeccato da Paganini. Al 39’ altra grossa occasione. Ercolano ruba una bella palla in area, serve all’ indietro Fabrizi, spalle alla porta si gira, calcia e sulla linea respinge Dumbravanu.

LATINA – MESSINA 1-1

MARCATORI: 10’pt Mastroianni, 29’pt Zunno

LATINA (3-4-1-2): Guadagno; De Santis, Marino, Cortinovis; Paganini, Riccardi, Mazzocco (13’st D’Orazio), Ercolano; Di Livio (40’st Crecco); Mastroianni (31’st Fabrizi), Capanni (13’st Del Sole). A disp. Vona, Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, Di Renzo. All. Fontana

MESSINA (4-3-3): E. Fumagalli; Lia Damiano, Polito (42’st Zona), Manetta, Dumbravanu; Frisenna (31’st Scafetta), Franco, Giunta (31’st Firenze); Rosafio (23’st Ragusa), Luciani (42’st Signorile), Zunno. A disp. Piana, Salvo, Pacciardi, Ortisi, Cavallo, J. Fumagalli. All. Modica

ARBITRO: Sacchi di Macerata

ASSISTENTI: Barbiero di Campobasso – Nicosia di Saronno

QUARTO UOMO: Zito di Rossano

NOTE ammoniti Cortinovis (L), D’Orazio (L), Scafetta (M), Ragusa (M). Angoli 6-4. Rec. pt 2’, st 5’. Spettatori totali 1604 compresi 451 abbonati e 236 ospiti.