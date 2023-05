Latina, tagliata l’erba sulle ciclabili: il commento della Celentano

Tagliata l’erba e ripulite le piste ciclabili. Il sindaco Celentano: “Primo risultato di una fattiva collaborazione”.

“Portato a termine, in pochissimi giorni a Latina, il massiccio intervento di sfalcio del verde lungo le piste che costeggiano il canale Rio Martino e via del Lido, nel tratto tra via Nascosa e Capoportiere. In questo fine settimana i percorsi che conducono al mare sono apparsi più belli e fruibili. Non è un miracolo, ma il risultato di una fattiva collaborazione”.

Con queste parole il sindaco di Latina Matilde Celentano ha voluto ringraziare il dirigente e i funzionari del servizio Ambiente del Comune e la ditta incaricata alla manutenzione del verde per aver prestato attenzione alla sua richiesta. A pochi giorni dalla sua elezione, infatti, la prima cittadina si è rivolta agli uffici per conoscere il piano di lavoro del servizio.

“Mi è stata mostrata la mappatura degli interventi in corso e di quelli già calendarizzati per le prossime settimane – ha spiegato il sindaco Celentano – Prevedendo che da questo fine settimana i cittadini si sarebbero riversati al mare, ho espressamente richiesto se fosse stato possibile concentrare gli sforzi in questa direzione. Il risultato visibile oggi costituisce di fatto una risposta affermativa. Un obiettivo condiviso che desidero sia esteso alla partecipazione della comunità”.

Il sindaco Celentano nel segnalare che mentre in centro il taglio dell’erba prosegue a zone, con risultati già tangibili, nei prossimi giorni saranno effettuati interventi di sfalcio in prossimità degli incroci e delle rotonde sulle strade cittadine.