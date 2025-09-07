Latina, tanta paura per un’esplosione all’alba alle “case Arlecchino”

Un ordigno è stato fatto esplodere questa mattina presto nell’androne di una palazzina in via Guido Rossa, nel complesso popolare noto come “case Arlecchino” a Latina. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 5, è stata avvertita in gran parte del quartiere e ha spinto i residenti a scendere in strada.

L’esplosione ha danneggiato pesantemente il portone e l’ascensore del condominio, mandando in frantumi diversi vetri e distruggendo una statua della Madonnina all’ingresso. Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, più pattuglie dei Carabinieri e la Scientifica, che ha transennato l’area e raccolto i primi rilievi.

Gli investigatori, coordinati dal maggiore Paolo Perrone, stanno verificando la natura dell’ordigno – forse una bomba carta di notevole potenza – e non escludono la pista dell’intimidazione. La zona è già nota alle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio di droga e negli ultimi mesi ha visto numerosi arresti. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e il clima di paura resta alto tra gli abitanti.