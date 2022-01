Latina – Taranto, obiettivo aggancio con prudenza

Dopo 22 anni, domani il Latina torna ad ospitare il Taranto allo stadio Francioni. Nel 2006 esisteva ancora la Serie C2, nella stagione disgraziata di retrocessione e radiazione in estate.

Oggi il presente dice di due matricole, che stanno ben digitando nel Girone C. Pugliesi dentro il perimetro play off, pontini a ridosso e stabilmente lontani dalla zona rischio ormai da diverse settimane. La prospettiva, con tre punti di differenza in classifica, è quella dell’aggancio per i pontini, che all’andata produssero notevole volume di gioco, senza però mai colpire incidere sull’avversario, più pratico e concreto nel capitalizzare le occasioni. Lo ricorda molto bene Daniele Di Donato:”Il Taranto è una squadra battagliero, che ti fa giocare male. Ho detto ai ragazzi che questa sarà la partita più difficile, perché non dobbiamo sentirci appagati, la strada per l’obiettivo salvezza è molto lunga”.

Problemi difensivi per il Latina. Out Giorgini ed Esposito, probabile terzetto De Santis-Celli-Carissoni. In panchina gli acciaccati Amadio e Carletti. Fischio d’inizio alle 17.30.