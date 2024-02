Latina, targa per i 100 anni della signora Anita Grossi

Il sindaco Matilde Celentano, questa mattina, ha fatto visita alla signora Leopolda Anita Grossi che oggi ha compiuto cento anni.

Un compleanno festeggiato con le figlie Loredana e Maria Cristina, nipoti e pronipoti e parenti tutti.

La festa proseguirà, domenica 18 febbraio, nella parrocchia Sacro Cuore di Latina, dove per l’occasione ci sarà anche l’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, già parroco nel capoluogo.

Perché Anita, nel quartiere Isonzo, e in particolare nella parrocchia Sacro Cuore, è una vera “istituzione”: per ben cinquant’anni è stata catechista, dedicandosi a tutte le attività parrocchiali.

Quando la prima cittadina Celentano, accompagnata dal consigliere Enzo De Amicis, ha varcato la porta dell’abitazione di Anita, per omaggiarla con una targa ricordo, ha trovato una sorpresa: un altro sindaco, Fernando Magnafico, con tanto di fascia tricolore, giunto da Lenola per festeggiare anche lui la sua concittadina e rivolgere, da parte dell’intera comunità lenolese, i migliori auguri di buon compleanno alla “nonnina” originaria del piccolo centro collinare.

Nata a Lenola, il 15 febbraio 1924, la signora Anita è residente a Latina dal 1958.

“Siamo venuti a vivere in città – ha raccontato la stessa – per motivi di lavoro di mio marito, Salvatore Ficorella, anche lui di Lenola, impiegato alle Poste. Le nostre figlie erano già nate e da qui non ci siamo più spostati”.

“Anita – ha commentato il sindaco Celentano – è una splendida donna, solare e altruista, che ha dedicato la sua vita ai bambini e a trasmettergli i valori della fede.

Può e deve essere un esempio per la nostra comunità”.