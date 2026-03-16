Latina, Tari e Imu: lo strumento per i cittadini in difficoltà

La Commissione Bilancio, Patrimonio e Agricoltura del Comune di Latina ha dato il via libera al primo passaggio sul regolamento per la definizione agevolata, lo strumento previsto dall’art. 1, commi 102-110 della Legge di Bilancio 2026 che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria su TARI e IMU.

La misura riguarderà le entrate tributarie non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi, le controversie tributarie pendenti, gli omessi versamenti rateali e gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento. «Parliamo di uno strumento importante – dichiara il presidente della Commissione Bilancio, Patrimonio e Agricoltura Mario Faticoni (FdI) – perché consente a tanti cittadini, famiglie e attività commerciali che negli ultimi anni hanno attraversato difficoltà economiche di rimettersi in regola con il Comune. Dopo la pandemia da Covid-19 e l’aumento dei costi energetici causato dalle crisi internazionali, molte realtà del nostro territorio si sono trovate a dover affrontare situazioni complesse pur avendo la volontà di rispettare i propri obblighi».

Con la definizione agevolata sarà possibile chiudere le pendenze pagando il dovuto ma con una significativa riduzione di sanzioni e interessi, offrendo così una possibilità concreta a chi è in buona fede di sistemare la propria posizione. «È bene chiarire – prosegue il presidente – che non si tratta della cosiddetta rottamazione quinquies, che non è applicabile agli enti locali. Per questo motivo non esiste alcuna scadenza al 30 aprile: il Comune di Latina sta invece lavorando a un regolamento proprio, pensato per dare una risposta reale ai cittadini e alle imprese del territorio».

«Il nostro obiettivo è chiaro: stare dalla parte dei cittadini, aiutare chi è in difficoltà ma vuole mettersi in regola e allo stesso tempo rafforzare la capacità dell’ente di incassare le proprie entrate in modo più equo ed efficiente. Non si tratta di fare sconti a chi non paga, ma di dare una possibilità a chi vuole tornare in regola». .