Latina, Team Seven alla tappa di Rignano Flaminio

La quarta tappa del campionato regionale di motocross di domenica 7 maggio si correrà sul circuito di Rignano Flaminio (Roma).

Nella categoria 65 debuttanti si preannuncia grande spettacolo tra i corridori e sempre per merito dei piloti del Team Seven: come accaduto durante la prima e seconda uscita stagionale occhi puntati sulla sfida tutta interna tra Marco Rea e Davide Rossi, con terzo incomodo Mauro Musci (Ceci Corse), che finora hanno dato vita a gare vibranti e dense di emozioni: Rea sarà l’obiettivo da superare per tutti gli altri piloti poichè il pilota del Team Seven Motorsport è in testa alla classifica.

Nella categoria 85 senior da vivere un altro nuovo duello tutto all’interno del Team Seven, con Luca Colonnelli tallonato dal compagno di squadra Mattia Ruscito, pronti a essere sfidati anche dalla ripresa di Daniel Scalco, che nell’ultima uscita stagionale ha fatto registrare notevoli progressi: guida la classifica Colonnelli, sempre più leader.

Nella categoria 125 junior sarà Cesar Paine Diaz a dare battaglia per mantenere la testa del campionato: il cileno ha finora sorpreso tutti gli addetti ai lavori ma non il tecnico Felice Compagnone e il team manager Simone Paolucci, che sin dallo scorso anno avevano visto in questo ragazzo un grande talento.

Nella categoria 125 senior occhi puntati su Giordano Battistoni atteso a una gara di vertice.

Nella categoria Fast correranno Alfio Samuele Pulvirenti, che ha già messo in bacheca il primo trofeo per il Team Seven, conquistando la Supermarecross, e Lorenzo Pecorilli, vincitore nella scorsa stagione del titolo 125 junior, in netta ripresa dopo l’infortunio alla schiena che ne aveva compromesso le prime uscite stagionali.

Nella categoria femminile si registrano ancora i grandi progressi espressi da Sofia Boldreghini, al suo esordio assoluto: staremo a vedere se la giovanissima saprà fare tesoro delle prime esperienze sin qui maturate sulla pista di Rignano Flaminio.

La quinta tappa del campionato regionale si correrà domenica 4 giugno a Vetralla.