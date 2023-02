Latina, teatro D’Annunzio: riapre la stagione con Cenerentola

Inizia la stagione del teatro Comunale D’Annunzio, che insieme al Comune di Latina, ATCL e Associazione Teatro Ragazzi di Latina, verrà messo in scena Cenerentola di Zaches Teatro oggi alle ore 18.

“Un sogno, un desiderio, una trasformazione”, attraverso la più classica delle favole, e proprio da questo riparte il Teatro D’Annunzio. Per celebrare il ritorno nel Teatro Comunale

nell’anno del Novantesimo anniversario della Fondazione, i bambini potranno entrare per la prima volta nel teatro D’Annunzio dalle ore 16 per giocare nel Foyer con le attività pre

spettacolo, ed alle ore 17.10 seguirà l’esibizione del Mago Ciba. Cenerentola si aggiudica il premio alla “Migliore Novità”, eroina dai mille volti e artefice del proprio destino con più di trecento varianti di questa fiaba ed è una delle più antiche al mondo.