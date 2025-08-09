Latina, tegola Bigonzoni. Oggi amichevole col Guidonia

Michele Bigonzoni, neoacquisto del Latina Calcio 1932 e una delle scommesse più promettenti della stagione, dovrà dire addio anzitempo al campo a causa di un grave infortunio. Il giovane esterno di centrocampo, arrivato in prestito dalla Cremonese e reduce da un’esperienza vincente con la Lazio Primavera, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore, un infortunio che lo terrà fermo per almeno sei-otto mesi. L’intervento chirurgico è programmato per la fine di questo mese, sancendo così la fine anticipata della sua stagione sportiva.

Questa notizia arriva proprio nel giorno in cui il Latina affronta alle 18 al Francioni un’amichevole di preparazione contro il Guidonia Montecelio. Il tecnico Bruno dovrà fare a meno oltre che di Bigonzoni, anche di Alessio Riccardi (distorsione alla caviglia), Amato Ciciretti ed Emanuel Ercolano (lesioni muscolari di primo grado), che attendono tempi di recupero variabili.

L’ingresso allo stadio è fissato a 5 euro per curva e gradinata, mentre la tribuna laterale coperta costerà 10 euro. Libero l’accesso per over 65 e under 18.