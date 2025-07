Latina, tempi di attesa per gli interventi chirurgici diminuiti del 30%

Enrico Tiero, membro della commissione Sanità e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, rilascia una dichiarazione riguardante i tempi di attesa per gli interventi chirurgici. Di seguito la dichiarazione:

“La cura Rocca e l’ottimo lavoro svolto dalla dottoressa Cenciarelli stanno producendo risultati importanti per la sanità pontina. Come giustamente evidenziato dal quotidiano ‘Il Messaggero’, nella pagina locale di Latina, nei primi sei mesi del 2025 l’attesa per le prestazioni chirurgiche urgenti è diminuita del 30%. Si registra comunque un calo del 6% dei tempi di attesa per tutte le tipologie di interventi. I numeri del primo semestre 2025 confermano come vi sia in atto un trend positivo mai registrato negli anni precedenti. Importante è anche il dato sul rispetto dei tempi massimi previsti: Latina raggiunge quota 75%. Ci avviciniamo sempre di più al target ottimale.

Non posso quindi che ringraziare personalmente il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed il direttore generale dell’Asl Sabrina Cenciarelli per quanto stanno facendo per migliorare i bisogni di salute del territorio pontino. Il gioco di squadra funziona. Possiamo dire che stiamo archiviando una volta per tutte l’epoca dei tagli e dei disservizi. Ora finalmente si investe su nuove apparecchiature diagnostiche e sul personale. Un cambio di rotta netto che sta dando frutti positivi all’utenza della provincia”.

Tiero (FdI): “Con noi in Regione ridotti i tempi d’attesa per gli interventi chirurgici”