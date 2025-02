Latina, tensione dopo l’incidente: interviene la Polizia

Viaggiava a bordo della sua Smart quando, per evitare una vettura che stava uscendo da un accesso privato, ha sbandato finendo contro una terza auto in sosta. E’ quanto accaduto ieri in via Mameli a Latina dove, quello che inizialmente sembrava essere un banale incidente, si è poi trasformato in un vero e proprio episodio di tensione.

Tensione che sarebbe nata quando il conducente della Smart Fortwo è sceso dal mezzo cominciando a inveire pesantemente contro chi in quel momento gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo. Una discussione animata tanto da rendere necessario l’intervento degli agenti della Squadra Volante, ma l’uomo non ha voluto saperne di calmarsi ed ha cominciato ad inveire anche contro i poliziotti.