Latina, tenta di entrare in un’abitazione: bloccato un 55enne

Era nel cuore della notte quando un forte segnale d’allarme ha interrotto la tranquillità di una via residenziale di Latina. Il sistema antintrusione di una villetta ha iniziato a suonare, attirando l’attenzione e mettendo in fuga chiunque stesse tentando di introdursi nell’abitazione.

Pochi minuti dopo, grazie alla chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L’intervento tempestivo ha permesso ai militari di individuare e fermare un uomo di 55 anni, del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, colto in flagranza di tentato furto, è stato identificato e deferito in stato di libertà. Nel frattempo, i Carabinieri hanno contattato la proprietaria della casa, residente a Roma, per informarla dell’accaduto.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il 55enne avesse complici nascosti nei dintorni. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i movimenti e identificare eventuali presenze sospette.