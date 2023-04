Latina, tenta di sfuggire al controllo della volante: denunciato

E’ stato denunciato il 49enne di Sezze protagonista della folle fuga in moto avvenuta nelle strade del centro di Latina. L’uomo, già con vari precedenti, è stato notato, in sella alla sua moto, aggirarsi con fare sospetto nei pressi del Goretti, per questo i poliziotti lo hanno avvicinato per controllarlo. Il conducente ha prima rallentato la marcia del mezzo, per poi ripartire a tutta velocità nel tentativo darsi alla fuga nelle stradine adiacenti ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

È stato accertato che l’uomo aveva tentato di fuggire poiché privo della prevista patente di guida, sospesa a tempo indeterminato, mentre il motoveicolo era privo della prevista copertura assicurativa e già cessato dalla circolazione dal 2019. Pertanto l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per le varie violazioni al codice della strada.