Latina: tenta la fuga a piedi, la Polizia lo arresta con la droga

Proseguono le operazioni denominate ad Alto Impatto da parte della Polizia di Stato nelle zone “calde” della città, in particolare in via Guido Rossa (Palazzi Arlecchino) e via Pierluigi Nervi, dove nelle scorse settimane si sono ripetuti gravi fatti di cronaca.

I controlli serrati effettuati anche nella giornata di ieri hanno portato ad un altro arresto, quello di un giovane 22enne di Latina, trovato in possesso di 48 dosi di cocaina suddivise in bustine e pronte per essere spacciate, per un peso complessivo di circa 25 grammi.

Il giovane spacciatore alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato, ha cercato di scappare a piedi ma, dopo un breve inseguimento è stato bloccato. E’ attualmente trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura per essere presentato nel corso della mattinata odierna innanzi al Tribunale di Latina per l’udienza di convalida ed eventuale rito direttissimo.

Le attività straordinarie, che si sono svolte nella serata di ieri hanno visto l’impiego di un numero rilevanti di operatori della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e di unità cinofile della Polizia di Stato. Hanno inoltre collaborato militari della Guardia di Finanza.

Il dispositivo ha svolto un controllo capillare che rientra in un ambito più ampio di potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati, disposto dalla Questura per garantire un presidio costante e concreto nei contesti caratterizzati da criticità.

Alle attività di controllo sono state affiancate tipiche operazioni di polizia giudiziaria, con l’effettuazione di perquisizioni personali e domiciliari.

Le attività della Polizia di Stato hanno consentito di identificare 182 persone – delle quali 23 annoveranti pregiudizi di polizia – e controllare 92 veicoli. Sono stati effettuati 12 posti di controllo.