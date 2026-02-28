Latina, tentano di disfarsi della cocaina durante il controllo: segnalati due giovani

Viaggiavano con 9 grammi di cocaina e, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato di liberarsene gettando un involucro dall’auto durante un controllo stradale. Una manovra che però non è sfuggita ai militari dell’Arma.

È accaduto nella nottata di ieri a Latina, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura condotta da un 28enne, in compagnia di un 23enne.

Nel corso delle verifiche, i due hanno cercato di disfarsi di un involucro immediatamente recuperato dai militari. Gli accertamenti hanno poi confermato che si trattava di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa nove grammi, risultato positivo anche al test speditivo effettuato sul posto.

I successivi controlli hanno inoltre permesso di accertare che l’auto sulla quale viaggiavano risultava oggetto di una querela per appropriazione indebita presentata lo scorso 25 febbraio dal responsabile di una società di autonoleggio, poiché il veicolo non era stato restituito nei tempi stabiliti.

Nei confronti del conducente è stata contestata anche la guida senza patente, mai conseguita. L’autovettura è stata quindi sottoposta a sequestro penale per la successiva restituzione all’avente diritto.

Per quanto riguarda lo stupefacente rinvenuto, entrambi i giovani sono stati segnalati alla Prefettura competente quali assuntori di sostanze stupefacenti.