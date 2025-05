Latina, tentano il colpo nel mobilificio andato a fuoco: tre arresti

A poco più di un mese dall’incendio che aveva ridotto in cenere il mobilificio Campani di via del Crocifisso, nei pressi di Borgo Santa Maria, la struttura è finita nuovamente nel mirino. Questa volta, però, non delle fiamme, ma di tre uomini che nella notte hanno cercato di razziare quanto rimasto tra le macerie. L’ipotesi è che fossero alla ricerca di metalli o materiali da rivendere.

Lo sciacallaggio è stato però interrotto grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Latina, allertati da un residente della zona che aveva notato movimenti sospetti attorno al capannone distrutto. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato.