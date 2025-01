Latina, tentano il furto di un furgone: ladri in fuga tra i cortili

A Latina, in via Quarto, una banda di ladri ha tentato di rubare un furgone parcheggiato, ma il colpo è stato sventato dall’arrivo dei Carabinieri, allertati dai residenti. I malviventi, colti sul fatto, hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi tra i cortili delle villette circostanti, riuscendo a dileguarsi, forse grazie all’aiuto di un complice.

Le indagini sono in corso per identificare gli autori e chiarire se il mezzo fosse destinato al mercato nero o ad altri crimini, come furti in aziende o negozi. L’episodio si inserisce in un’ondata di furti che ha colpito la città, con numerosi veicoli rubati. Tra questi, diverse Fiat 500, una delle quali è stata rubata nella notte e ritrovata poche ore dopo a Borgo Bainsizza, abbandonata in una zona isolata.

Negli ultimi giorni si sono registrati anche tentativi di intrusione notturna in attività commerciali, con furti sventati dalle guardie giurate in una rivendita di prodotti sanitari e in un’azienda di logistica a Latina Scalo. I numerosi episodi hanno spinto le autorità a rafforzare i controlli sul territorio.