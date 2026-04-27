Latina, tentano il furto nel parcheggio del supermercato: bloccati

Il piano era perfetto, ma la reazione della vittima e l’intervento lampo degli agenti della Polizia di Stato hanno rovinato i programmi di una banda specializzata. È successo nel parcheggio del supermercato Lidl di via Piave, dove una gang di quattro sudamericani ha tentato di mettere a segno il classico furto con destrezza.

Mentre una donna era impegnata con le buste della spesa, è scattata la trappola della distrazione. Uno dei malviventi si è avvicinato inventando una scusa, spingendo la donna a voltarsi. In quel preciso istante, un complice ha aperto la portiera dell’auto e ha sfilato la borsa con un gesto fulmineo. I due si sono poi dileguati verso l’auto dove i complici li aspettavano con il motore acceso, pronti a imboccare le vie di fuga verso l’uscita nord della città. La fortuna dei ladri, però, è durata poco.

La donna si è resa conto immediatamente del furto e ha dato l’allarme, permettendo agli uomini della Squadra Volante di entrare subito in azione. Gli agenti hanno intercettato la vettura sospetta a breve distanza dal supermercato, bloccando i quattro occupanti prima che potessero far perdere le proprie tracce. La borsa, con tutto il suo contenuto, è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Per i quattro stranieri è scattato il fermo, l’accusa ipotizzata è quella di furto aggravato.