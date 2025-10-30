Latina, tentate estorsioni: arrestato un 35enne pregiudicato

Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dr.ssa Laura Morselli, su richiesta della Procura della Repubblica locale, diretta dalla dr.ssa Martina Taglione. L’ordinanza riguarda Aurelio Silvestrini, un trentacinquenne pregiudicato, gravemente indiziato di tentate estorsioni aggravate e atti persecutori, che avrebbe commesso i reati tra luglio e settembre 2025 in concorso con altre persone, una delle quali (Mattia Spinelli) già arrestata settimane fa dalla Squadra Mobile con un analogo provvedimento.

In più occasioni, Silvestrini avrebbe partecipato attivamente a tentativi di estorsione, cercando di ottenere attraverso violenza e minacce somme di denaro per alcune decine di migliaia di euro e altre utilità da un giovane coinvolto in contese relative al noleggio di autovetture con uno dei complici. Le condotte intimidatorie si sarebbero estese anche ai familiari della vittima.

Il Giudice ha condiviso la contestazione della Procura anche per il reato di atti persecutori, riconoscendo come le ripetute condotte violente e minacciose abbiano generato nella persona offesa uno stato di ansia e paura per la propria incolumità e quella dei suoi cari.

Silvestrini era già noto alle forze dell’ordine e, nelle settimane precedenti, era stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio durante controlli mirati nel territorio, disposti dal Questore di Latina per contrastare l’insicurezza e i fenomeni criminosi in crescita.

Si ricorda che le indagini sono in corso e permane la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.