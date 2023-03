Hanno tentato un colpo in banca degno di un film, utilizzando un’auto come ariete per sfondare la vetrina e arrivare alla cassaforte. Non è però andato a buon fine, questa notte, il tentativo di furto alla banca Unicredit, al Palazzo di Vetro di Latina, di una banda di scassinatori professionisti che non sono riusciti nel loro intento criminale dandosi alla fuga per evitare l’arrivo dei carabinieri del capoluogo.