Latina, tentato furto in appartamento: ladri speronano la polizia

Due uomini, residenti nell’hinterland napoletano, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Latina per un tentato furto in appartamento, culminato con un tentativo di speronamento della volante intervenuta per fermarli. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che, affacciandosi al balcone, ha notato quattro persone incappucciate scendere da un’auto di grossa cilindrata e introdursi nell’abitazione accanto. Sul posto sono giunte immediatamente le pattuglie della Squadra Volante e gli investigatori della Squadra Mobile, mettendo in fuga i malviventi.

Nel tentativo di scappare, i ladri hanno cercato di speronare frontalmente una delle pattuglie per poi abbandonare l’auto e fuggire a piedi nelle campagne vicine. I poliziotti li hanno inseguiti tra campi, rovi e serre, riuscendo a bloccare due di loro, che una volta immobilizzati non hanno opposto resistenza. Le forze dell’ordine hanno ascoltato i testimoni dell’accaduto e raccolto la denuncia del proprietario dell’appartamento.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina e sono stati condotti nel carcere di Latina.