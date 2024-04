Latina Terra di Cinema: arrivano Franco Nero ed Enzo Castellari

C’è grande attesa nel capoluogo pontino per Franco Nero ed Enzo G. Castellari, protagonisti dell’evento “Latina Terra di Cinema” in programma domani 16 aprile presso il Supercinema 2.0 (in Corso della Repubblica 279).

Nero – il leggendario “Django” e “Keoma” – e Castellari – definito un maestro da Quentin Tarantino – ripercorreranno gli anni d’oro del cinema e del western italiano condividendo con il pubblico aneddoti dal set ed esperienze dirette. Ma offriranno anche spunti di riflessione sul futuro di un epicentro di produzione a Latina e un contributo al dibattito inerente il cinema quale strumento di promozione territoriale. Il tutto impreziosito da una serie di ospiti, curiosità e soprese legate per diversa natura agli artisti e ai temi trattati.

L’evento, promosso da Latina Film Commission e dall’assessorato al Turismo del Comune di Latina, avrà inizio alle ore 16.30 con la proiezione di “Keoma”, film del 1976 diretto da Enzo G. Castellari con protagonista Franco Nero, e proseguirà alle ore 18.30 con un ampio dialogo alla presenza dei due artisti.

Una prima iniziativa di spessore, di una lunga serie, pronta ad arricchire il flusso del cinema nel capoluogo pontino.