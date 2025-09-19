Latina, terza edizione di “Un canestro per te” in memoria di Francesco Mansutti

Oggi 19, 20 e 21 settembre 2025 la città di Latina diventa il cuore del basket giovanile con la terza edizione del torneo “Un canestro per te”, dedicato a Francesco Mansutti. L’evento, organizzato dall’Associazione Francesco Mansutti ETS in collaborazione con la SMG Latina, si terrà nella sede di via Nascosa 144 e vedrà protagoniste sei squadre Under 15: Fortitudo Scauri, San Paolo Ostiense, SMG Latina, Smit Roma Centro, Virtus Basket Pontinia e Virtus Roma.

Il torneo nasce per ricordare Francesco, scomparso nel marzo 2023, e per trasmettere i valori che lo hanno sempre contraddistinto: amore per lo sport, entusiasmo, sensibilità. Dopo le edizioni di Pontinia (2023) e Roma (2024), quest’anno la manifestazione approda a Latina, in un luogo speciale per la famiglia Mansutti, dove Francesco ha vissuto alcune delle sue più belle pagine cestistiche con la maglia della SMG Basket School.

«Con l’Associazione vogliamo lavorare insieme per il mondo in cui Francesco coraggiosamente credeva: giusto e solidale» ha dichiarato Sara Basile, presidente dell’Associazione. Un ricordo commosso anche da parte del padre Franco: «Ripenso a questo campo con emozione, rivedo Francesco negli allenamenti e nelle Finali Nazionali Under 19 del 2014. Era un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo».

Il programma prevede due giorni di gare tra venerdì e sabato, con le finali domenica mattina: alle 12 la sfida decisiva per il titolo. Al termine, tutte le squadre riceveranno una targa commemorativa, mentre al giocatore più corretto verrà consegnata la “Targa Fair Play”.

Il torneo gode del patrocinio di CONI Lazio, Sport e Salute e FIP Lazio, che hanno sostenuto l’iniziativa sin dalla prima edizione. Un appuntamento che è molto più di una competizione: un’occasione di incontro e amicizia, nel segno dei valori che Francesco ha lasciato in eredità.